Новини 10 серпня: Ярославський проти "антимонопольників", зниження ставок за депозитами, Apple

Про Ярославського. У групі компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського заявили, що Антимонопольний комітет не має законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч" ні китайським інвесторам підприємства, ні DCH.

Про депозити. Протягом місяця спостерігалася тенденція зниження ставок за банківськими вкладами для всіх валют.

Про Apple. Компанія Apple подала скаргу через схожість логотипів на додаток Prepear для зберігання рецептів і створення індивідуальних планів харчування.

Про безробітних. Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

Про гречку. На українському ринку склався дефіцит гречаної крупи, високі ціни, найімовірніше будуть підніматися і надалі.



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