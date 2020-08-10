Ставки за депозитами в гривні різко впали

Протягом місяця спостерігалася тенденція зниження ставок за банківськими вкладами для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках, проведений Liga.net.

Значно подешевшали гривневі заощадження (більше одного процентного пункту). Валютні вклади знизили прибутковість неістотно (до 0,11 п.п.).

Знизили ставки 15 з 26 банків: Кредіагріколь, Восток, ОТП Банк, Універсалбанк, Альфа-Банк, Акорд Банк, БТА Банк, ПІН Банк, Південний, Піреус, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Юнекс, Укрексімбанк.

Середні ставки за депозитами в гривні

Рекордно подешевшали гривневі вклади на термін до місяця - на 1,17 п.п. до 6,87% річних. Наступними втратили в ціні заощадження на період від 3 до 6 місяців (на 0,77 п.п. до 7,68% річних).

Безстрокові заощадження подешевшали на 0,66 п.п. до 4,91% річних. Середня ставка для термінів від півроку до року знизилася на 0,54 п.п. і становить 8,08% річних.

Депозити строком понад рік скинули 0,45 п.п. і пропонують 8,11% річних. Прибутковість вкладів на період від місяця до трьох опустилася також на 0,45 п.п. до 6,35% річних.

Середні ставки за депозитами в доларах

Доларові заощадження просіли в ставках менш помітно. Максимально впала середня ставка за депозитами терміном до місяця (на 0,11 п.п. до 0,47% річних).

Безстрокові заощадження втратили 0,07 п.п. і пропонують 0,46% річних. Вклади терміном понад рік подешевшали на 0,01 п.п. і пропонують 1,77% річних.

Вартість вкладів періодом від півроку до року не змінилася і становить 1,31% річних. Синхронно виросла прибутковість депозитів на термін від місяця і від трьох місяців (на 0,01 п.п. до 0,55% і до 0,95% річних відповідно).

Середні ставки за депозитами в євро

Безстрокові заощадження (0,24%) і вклади терміном від місяця до трьох (0,48%) не зазнали змін. На колишньому рівні залишилася прибутковість і вкладів періодом понад рік - 1,07% річних.

Впала середня ставка для термінів менше місяця - на 0,09 п.п. до 0,25% річних. Вклади періодом від трьох місяців до півроку подешевшали на 0,01 п.п. до 0,63% річних. Терміни від півроку до року скинули 0,02 п.п. і пропонують прибутковість 0,90% річних.