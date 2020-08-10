З початку карантину безробітних стало більше на 400 тисяч – Держцентр зайнятості

Станом на 6 серпня 2020 року статус безробітного мають 502 тисячі українців, за пероід дії карантину (з 12 червня по 4 серпня) статус безробітного отримали 406 тисяч українців.

Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

"Під час дії карантину в онлайн режимі фахівці центрів зайнятості не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал. Так, протягом 12 березня - 31 липня 2020 року роботу вдалося знайти для 222 тисяч громадян, з них - 151 тисячі безробітних", - йдеться у повідомленні.

У Держцентрі зайнятості заявили, що наразі відновлюється робота підприємств та організацій по всій країні і, відповідно, зростає кількість поданих до служби зайнятості вакансій.

"Поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тисяч осіб, у травні їх кількість становила 97 тисяч осіб, у червні – 75 тис, у липні - 68 тисяч", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Економічна правда