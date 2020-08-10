Apple поскаржилося на стартап через логотип у вигляді груші

Компанія Apple подала скаргу через схожість логотипів на додаток Prepear для зберігання рецептів і створення індивідуальних планів харчування.

Про це повідомляє ITC.

В Apple розглянули в діях Prepear, яка вибрала в якості логотипу грушу, навмисну спробу "заплутати споживачів, а також розмити унікальність і впізнаваність логотипу Apple".

"Знаком заявника є мінімалістичне зображення фрукта з спрямованим вправо листком, який мимоволі асоціюється з впізнаваним логотипом Apple у вигляді яблука і справляє таке ж комерційне враження.

Торгові знаки Apple настільки знамениті і впізнавані, що подібності в логотипах перекривають будь-які недоліки, вселяючи споживачам помилкове уявлення про те, що Prepear має пряму або опосередковану зв'язок з Apple", - повідомляється в офіційній заяві Apple.

Співзасновник Prepear Рассел Монсон створив петицію під назвою Save the Pear from Apple! ( "Врятуйте грушу від Apple!"), Щоб привернути увагу громадськості до дій Apple. У своєму зверненні він пише, що Prepear це малий бізнес з п'ятьма співробітниками, якому не під силу боротися з такими компаніями, як Apple. На момент написання цих рядків петиція зібрала понад 26 тис. підписів.

"Більшість маленьких компаній не можуть дозволити собі витратити десятки тисяч доларів, щоб боротися з Apple. Це жахливо - бути підданим юридичної атаці з боку однієї з найбільших компаній в світі, навіть якщо ми явно не зробили нічого поганого.

Ми розуміємо, чому більшість компаній просто поступаються і змінюють свої логотипи", - наголошується в прес-релізі Prepear.