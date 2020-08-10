Експерти повідомляють про дефіцит гречки і прогнозують підвищення цін

На українському ринку склався дефіцит гречаної крупи, високі ціни, найімовірніше будуть підніматися і надалі.

Про це в коментарі AgroPortal.ua заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Громової звертає увагу, що на ринку склався значний дефіцит гречаної крупи. Це буде спостерігатися і далі, адже перекрити потребу нізвідки.

"За офіційною статистикою, гречки в Україні посіяно лише половина від мінімальної потреби. Раніше її імпортували з Росії, і цебуло головною нашою проблемою", - каже Громовий.

Зараз Росія сама припинила нарощувати виробництво. Більш того, відкотилася за рівнем посівних площ на 10 років назад, і ввела заборону на вивезення гречки.

"Ціни на гречану крупу на полицях магазинів дуже високі - 35 грн / кг і більше. І швидше за все, гречка буде дорожчати", - прогнозує фахівець.

При цьому він зазначає, що поточна ціна знаходиться на кордоні верхнього балансу зі здатністю купувати.

Споживачі віддають перевагу більш дешевим, хоча і менш корисним замінників, таким як макарони з м'яких сортів пшениці.

"За інформацією учасників асоціації, вже після 30 грн / кг різко впав збут гречки. Виробники не можуть продати значних обсягів, лише невеликі партії", - каже Громовий.

При цьому українські сільгоспвиробники не надто прагнуть сіяти гречку, вона занадто нестабільна і непрогнозована в плані ціни.