"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 236 нових кредитів

За минулий тиждень уповноважені банки у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали 236 нових кредитних угод на загальну суму 864 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 10 серпня 2020 року, вже видано 1991 кредит на загальну суму 4,227 мільярда гривень.

"За цей тиждень на 68,6 мільйона гривень збільшився портфель інвестиційних кредитів програми. Станом на 10 серпня він складає 870,830 мільйона гривень.

Однак, все ще найбільшим попитом мікро та малого бізнесу користуються позики на рефінансування попередньо взятих кредитів. За тиждень уповноважені банки видали кредитів в рамках цього продукту програми на загальну суму 783 мільйона гривень. Загалом в рамках програми вже видано рефінансу на 3,292 мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідерами за кількістю укладених угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залишаються державні банки.

Зокрема, на першому місці - Приватбанк (540 угод). На другому - Укргазбанк (459 угод), на третьому - Ощадбанк (359 угод). Загалом ці три уповноважені банки разом уклали 68% усіх кредитних угод в рамках програми.

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Нагадаємо:

В Офісі президента заявляють, що програма кредитування "5-7-9%" ефективно реалізується, станом на 1 серпня сума виданих кредитів становить понад 3,3 млрд грн для 1755 компаній.

За перший тиждень літа банки-партнери держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 51 новий кредит на загальну суму у 32,6 млн грн.

Першим в Україні стартапом, який отримав "Доступний кредит 5-7-9%" на свій бізнес став еко-підприємець із Хмельницького.

За останній тиждень травня у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-партнери видали 75 нових кредитів на загальну суму 55,5 млн грн.

Економічна правда