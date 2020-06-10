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МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України

Середа, 10 червня 2020, 09:00
 

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Джерело: МВФ

Деталі: МВФ прогнозує, що ВВП України в 2020 році впаде з прогнозованих раніше 7,7% до 8,2%.

Також, був оновлений прогноз відновлення української економіки в 2021 році з 3,6% до 1,1% зі збільшенням до 3% в 2022 році.

Що було раніше: Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців.

Українська правда

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