У 2020 році падіння ВВП України може становити 5,3% — прогноз КШЕ

Падіння ВВП України у 2020 році може скласти 5,3%, інфляція - пришвидшитись до 5,5-5,7%, а курс гривні до долара становитиме 27,9 - 28,1.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі Київської школи економіки.

"Споживча інфляція продовжила уповільнюватися і у травні оновила свій мінімум з 2013 року - 1,7% р/р. Надалі очікуються відновлення попиту та ціна на енергоносії та певне послаблення обмінного курсу гривні до кінця року - ці фактори обумовлюють прискорення інфляції до 5,5 - 5,7% до кінця року", - йдеться у прогнозі.

"Низька інфляція дала змогу НБУ знизити облікову ставку до найнижчого в історії рівня - 6%.

Це стало сюрпризом для більшості прогнозистів, які у середньому передбачали ставку на кінець цього року близько 6,5% і її маржинальне зниження наступного року", - додали в КШЕ.

Нагадуємо:

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Економічна правда