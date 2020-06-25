МВФ назвав дві причини через які економіка України падає більше, ніж у інших країн

Прогноз падіння ВВП України в 2020 році на 8,2% пояснюється слабким запасом накопичень українських домогосподарств і обмеженою фіскальної підтримкою економіки.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман передає Інтерфакс-Україна.

"Є два фактори, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - у українських домогосподарств немає таких (...) грошових буферів, як в інших країнах", - зазначив він в ході онлайн-конференції Європейської бізнес-асоціації ( ЄБА) "Business Outlook: Crisis Management Lessons".

Люнгман пояснив, що рівень споживання впав дуже сильно і продовжить падати ще більше, якщо відсутній запас грошових накопичень.

Представник МВФ додав, що ще одним фактором є обмежена фіскальна підтримка економіки через фіскального і податкового поля.

Він уточнив, що в порівнянні з іншими країнами Україна знаходиться десь посередині за рівнем підтримки, що надається економіці в цій кризі, яка в той же час обмежується фіскальним простором і фінансовою нестабільністю.

Люнгман також зазначив, що дуже складно прогнозувати подальший розвиток, поки не винайдуть вакцину проти COVID-19.

Нагадуємо:

МВФ прогнозує, що ВВП України в 2020 році впаде з прогнозованих раніше 7,7% до 8,2%.

КШЕ вважає, що падіння ВВП України у 2020 році може скласти 5,3%, інфляція - пришвидшитись до 5,5-5,7%, а курс гривні до долара становитиме 27,9 - 28,1.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.