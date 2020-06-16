Петрашко прогнозує зростання економіки у 4 кварталі 2020 року

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.
Економічна правда
Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.
Про це на брифінгу заявив голова міністерства Ігор Петрашко.
"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий - очікуємо вже зростання", - зазначив він.
За словами міністра, такий прогноз передбачає, що кількість хворих COVID-19 істотно не збільшуватися.
Нагадаємо:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економічних показників у другому півріччі 2020 року, зокрема завдяки програмі стимулювання економіки.
Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.
Економічна правда
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