Петрашко прогнозує зростання економіки у 4 кварталі 2020 року

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Про це на брифінгу заявив голова міністерства Ігор Петрашко.

"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий - очікуємо вже зростання", - зазначив він.

За словами міністра, такий прогноз передбачає, що кількість хворих COVID-19 істотно не збільшуватися.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економічних показників у другому півріччі 2020 року, зокрема завдяки програмі стимулювання економіки.