Всі розділи
Укр / Рус

Петрашко прогнозує зростання економіки у 4 кварталі 2020 року

Вівторок, 16 червня 2020, 16:02
 

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Про це на брифінгу заявив голова міністерства Ігор Петрашко.

"На третій квартал очікуємо відновлення торгівлі, виробництва і на четвертий - очікуємо вже зростання", - зазначив він.

За словами міністра, такий прогноз передбачає, що кількість хворих COVID-19 істотно не збільшуватися.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економічних показників у другому півріччі 2020 року, зокрема завдяки програмі стимулювання економіки. 

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

економіка ВВП Мінекономіки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем'єр-міністр прогнозує зростання економіки у другому півріччі 16 червня 2020, 10:45
Кабмін допускає падіння ВВП України у 2020 році до 8% — програма дій уряду 15 червня 2020, 14:48
Оновлена Програма дій уряду: що вона передбачає 15 червня 2020, 12:28
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!