Суд розгляне справу про незаконність ліквідації ДАБІ

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом про визнання незаконнною постанови Кабміну, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Серед інших вимог позову до Кабінету міністрів – визнати нечинною постанову №219 від 13.03.2020 р. "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду".

На думку позивача, оскаржувані постанови порушують норми ЗУ про "Про архітектурну діяльність" та "Про регулювання містобудівної діяльності", суперечать одна одній та створюють ситуацію невизначеності між органами державної влади, відповідальними за цю сферу", - йдеться у повідомленні.

Суд призначив підготовче судове засідання на 12 серпня 2020 року.

Як передає "Інтерфакс-Україна", відповідно до Єдиного держреєстру судових рішень, позивачем у цій справі виступає громадська організація "Мінбуд", створена 4 березня 2020 року і зареєстрована в с.Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

"Серед засновників ГО - керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС", забудовника ЖК "Чайка", Олексій Кулагін з дружиною Оксаною, а також президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Іван Салій.

Крім того, засновниками ГО "Мінбуд", за даними Єдиного держреєстру, значиться глава комітету Незалежної медіа-профспілки України в місті Києві Владислав Сидоренко", - пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо:

У травні Кабінет міністрів прийняв постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", яке дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження.