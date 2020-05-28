Кабмін запускає нову будівельну інспекцію замість скандальної ДАБІ

Кабінет міністрів прийняв постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду", яке дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає пресслужба міністерства.

"Прийнята постанова сприятиме подальшому виконанню заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції та створенням Державної інспекції містобудування України. ДІМ почне працювати з моменту заповнення штату мінімум на 30%", - сказав Чернишов.

За словами міністра, прийнятою постановою створена законодавча основа для утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції містобудування України в якості юридичних осіб публічного права.

Нагадуємо:

13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

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Економічна правда