Новини 8 липня: рекордний експорт, "зелені" інвестори, пропозиція Гонтаревої для МВФ

Про експорт. 2019/2020 маркетинговий рік завершився новим історичним рекордом - на зовнішні ринки поставлено 57,2 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна

Про "зелених" інвесторів. Частина іноземних інвесторів у відновлювані джерела енергії, вважає, що "зелений" тариф слід продовжити мінімум на два роки, а відсутність більш широкого консенсусу у законопроекті №3658 може викликати позови у міжнародний арбітраж.

Про Гонтареву. Ексголова НБУ Валерія Гонтарева заявила , що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

Про УЗ. Кабінет міністрів надав "Укрзалізниці" відстрочку по виплаті дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки

Про податкові пільги. Лише у 2019 році через надання податкових пільг держбюджет недоотримав еквівалент 1,3 млрд доларів надходжень, а протягом 2015-2019 років загальні втрати держбюджету за цим джерелом становлять 6,4 млрд доларів.

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Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.