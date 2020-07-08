Іноземні інвестори просять продовжити "зелений" тариф на два роки і попереджають про суди

Частина іноземних інвесторів у відновлювані джерела енергії, вважає, що "зелений" тариф слід продовжити мінімум на два роки, а відсутність більш широкого консенсусу у законопроекті №3658 може викликати позови у міжнародний арбітраж.

Про це повідомляється в листі "Прямих і непрямих іноземних інвесторів" на адресу влади, копія якого є у розпорядженні Інтерфакс-Україна.

Серед інвесторів, які підписались під заявою: Голландський банк розвитку (FMO), Норвезька інститут гарантії експортних кредитів (GIEK) і корпорація Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) ( "Прямі та непрямі іноземні інвестори").

"Перш ніж приймати нові закони, які вплинуть на" зелений "тариф і стимулюючий тариф і дисбаланси (які, як очікується, будуть набагато більш обтяжливими для виробників), потрібен більш широкий консенсус. Одна з проблем, яку інвестори першочергово важливою - це, в тому числі, продовження "зеленого" тарифу мінімум на два роки в проекті закону №3658", - вказується в листі.

Крім того, інвестори вважають запропоновані поправки несумісними із зобов'язаннями України щодо просування і розширення присутності ВДЕ в енергетичному балансі країни.

Вони також очікують, що без схвалення всіма учасниками ВДЕ-галузі (більш ніж 800 виробників і понад 7 ГВт встановленої потужності) пропонованих поправок в законах і нормативних актах, що стосуються "зеленого" тарифу, стимулюючого тарифу, дисбалансів, скорочень і багатьох інших чинників - багато проектів ВДЕ зіткнуться з невиплатами боргових зобов'язань перед своїм інвесторами, а також і перед своїми місцевими та міжнародними акціонерами.

Відзначається, що інвестиції прямих і непрямих іноземних інвесторів в проекти ВДЕ в Україні перевищує 250 млн євро.

Нагадуємо:

10 червня після довготривалих перемовин з інвесторами уряд ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Група учасників ринку сонячної генерації має намір розробити і внести до Верховної Ради альтернативний урядовому законопроєкт про підтримку галузі відновлюваної енергетики.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

В. о. міністра енергетики Ольга Буславець. Про зв'язки з Ахметовим, переговори із "зеленими" та енергетичну кризу