Кабмін дозволив "Укрзалізниці" відстрочити виплату 750 мільйонів дивідендів

Кабінет міністрів надав "Укрзалізниці" відстрочку по виплаті дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомлялось раніше, мова йде про 749,5 мільйона гривень.

"З 18 березня були тимчасово зупинені пасажирські перевезення, що очікувано негативно позначилося на чистому прибутку Укрзалізниці. При цьому, компанія мусила повернути пасажирам значні суми коштів за квитки, що були придбані раніше.

До 12% скоротилися і обсяги вантажних перевезень через зниження об’ємів виробництва всередині країни та припинення роботи окремих підприємств-вантажовідправників. Девальвація курсу гривні в І-му кварталі також негативно зобразиться на прибутках УЗ", - зазначив Криклій.

Відповідно до рішення "Укрзалізниця" додатково спрямує 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 206,2 млн грн на виплату дивідендів до державного бюджету у строк не пізніше 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів, сплачених вчасно, не нараховуватиметься пеня.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури запропонувало перенести кінцевий строк сплати дивідендів компанії "Укрзалізниця" з червня на кінець 2020 року.

Мінфін вказав, що зміни до закону призведуть до перенесення сплати державі 749,5 млн грн, що призведе до невідповідності розпису держбюджету встановленим бюджетним призначенням. Ці застереження не були підтримані.

Економічна правда