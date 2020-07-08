Україна експортувала рекордну кількість зерна

2019/2020 маркетинговий рік завершився новим історичним рекордом - на зовнішні ринки поставлено 57,2 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Це на 6,8 млн тонн більше ніж минулого маркетингового року, коли експорт становив 50,4 млн тонн.

Загалом зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких:

пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;

ячмінь – 5,08 млн тонн;

жито – 8,2 тис. тонн;

кукурудза – 30,3 млн тонн;

інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.

Загалом борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких:

борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. тонн;

борошно інших зернових культур – 2,5 тис. тонн.

Нагадуємо:

У квітні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало, що в 2020 році урожай становитиме на 7-10 млн тонн або на 10-15% менше торішнього.

Пізніше Мінекономіки покращило прогноз врожаю зернових до 65-68 млн тонн.

Економічна правда