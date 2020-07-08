Україна експортувала рекордну кількість зерна
2019/2020 маркетинговий рік завершився новим історичним рекордом - на зовнішні ринки поставлено 57,2 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Це на 6,8 млн тонн більше ніж минулого маркетингового року, коли експорт становив 50,4 млн тонн.
Загалом зернових і зернобобових експортовано 56,7 млн тонн, з яких:
пшениця і суміш пшениці та жита – 20,5 млн тонн;
ячмінь – 5,08 млн тонн;
жито – 8,2 тис. тонн;
кукурудза – 30,3 млн тонн;
інші зернові та зернобобові – 791 тис. тонн.
Загалом борошна експортовано 334,2 тис. тонн, з яких:
борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 331,7 тис. тонн;
борошно інших зернових культур – 2,5 тис. тонн.
Нагадуємо:
У квітні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало, що в 2020 році урожай становитиме на 7-10 млн тонн або на 10-15% менше торішнього.
Пізніше Мінекономіки покращило прогноз врожаю зернових до 65-68 млн тонн.
Економічна правда
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