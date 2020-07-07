Шмигаль про нового голову НБУ: Сюрпризів не буде

Президент Володимир Зеленський пообіцяв банкірам, що сюрпризів щодо призначення нового керівника Національного банку не буде.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання віртуального круглого столу "Українські реформи: що далі?", організованого Chatham House, повідомляє "Укрінформ".

"На мою думку, відставка голови Національного банку пана Смолія була дещо емоційна. Не хочеться використовувати інші слова. Звичайно, вона сколихнула і Україну, і наших міжнародних партнерів. Правління НБУ залишається на місцях, політика Національного банку залишається незмінною, вона й буде незмінною", - сказав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Національний банк згідно із Конституцією та законодавством є незалежною установою, чинити тиск на яку неможливо, так як неможливо чинити тиск на керівництво НБУ.

"Це рішення (про відставку – ред ) - рішення окремої особи. Воно ніяк не вплине на політику НБУ та тієї команди, яка зараз там працює", - сказав прем'єр-міністр.

Глава уряду також нагадав, що саме й той день, коли Смолій заявив про відставку, Україна мала би розмістити єврооблігації на суму 1, 75 млрд доларів за рекордно низькою за останні 10 років ставкою.

"Ця заява фактично сколихнула ринок, і для того, щоб не зіпсувати репутацію України перед нашими інвесторами та зберегти статус надійного учасника і партнера на ринку запозичень, ми були вимушені зупинити цю операцію. Звичайно, що ми розуміємо, що при призначенні нового керівника ми повернемося до цієї операції і будемо рухатися далі", - сказав Шмигаль.

"Сюрпризів щодо призначення нового керівника не буде. Це пообіцяв президент на зустрічі з представниками банківської спільноти України", - запевнив Шмигаль.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.