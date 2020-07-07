Новини 7 липня: нова керівниця Антимонопольного комітету, заборона TikTok, проблема міністра економіки

Про нову керівницю Антимонопольного комітету. Виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Про заборону TikTok. Держсекретар США Майк Помпео сказав, що США розглядають можливість ввести заборону на застосування китайських соцмереж, включаючи TikTok.

Про "Велике будівництво". До держпрограми "Велике будівництво" включені в більшості об’єкти на завершальній стадії будівництва та 10 довгобудів. Багато будівництв проходить без участі держбюджета.

Про нову проблему міністра економіки. Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.

Про ставку НБУ. Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

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Лічильники на карантині: як коронавірус вплинув на споживання електроенергії

Пік споживання електрики зазвичай припадає на ранок та вечір. Пандемія коронавірусу чи не вперше в історії змусила мільйони людей в різних країнах цілодобово залишатися вдома та змінювати свої звички.