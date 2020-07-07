Кількість безробітних перестала рости, але з'явилась інша проблема — міністр

Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"Баланс по безробіттю контрольований - не відбулося істотного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тисяч осіб.

Нові безробітні реєструються, але зростає і кількість тих, хто знайшов роботу", - розповів міністр.

"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала рости", - додав він.

"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що з початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей, на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб з тих, хто отримав статус безробітного.

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

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