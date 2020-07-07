У програму "Великого будівництва" включені напівготові об’єкти, які добудовують за місцеві кошти — ЗМІ 

До держпрограми "Велике будівництво" включені в більшості об’єкти на завершальній стадії будівництва та 10 довгобудів. Багато будівництв проходить без участі держбюджета.

Про це йдеться в матеріалі Ольги Комарової для "Радіо Свобода", передають Наші Гроші.

Зокерма, кошти на ці роботи, як і за попередньої влади, йдуть з Державного фонду регіонального розвитку.

В березні 2020 року уряд оголосив про старт нацпроекту "Велике будівництво", який ініціював президент Володимир Зеленський. Але жодного урядового документа, який би містив перелік об’єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і бодай якісь критерії – немає, пишуть журналісти.

Існує лише інтерактивна карта, сторінка проекту в Інтернеті та фейсбуці, де загальними фразами оголошені наміри побудувати сотні шкіл, лікарень, дитячих садочків, спортивних комплексів, тисячі кілометрів доріг в 2020 році.

За даними міністерства розвитку громад та територій, до проекту включені також об’єкти, що будувалися в попередні роки або були на стадії довгобуду. Таких лише десять, розташовані вони в семи областях.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексій Чернишов, відбір об’єктів до "Великого будівництва" здійснювали обласні держадміністрації.

Заслугою уряду він називає те, що під час секвестру бюджету вдалося зберегти Державний фонд регіонального будівництва, який фінансує "Велике будівництво", що він робив і в попередні роки.

При цьому, в регіонах стверджують, що ОДА відібрали до президентського проекту об’єкти, які знаходяться на фінальній стадії будівництва і мають бути скоро відкриті. Наприклад, це школа в Бучі під Києвом, спортивний комплекс з футбольним полем в Южному Одеської області або обласний кардіоцентр в Полтаві. Їх будівництво розпочалося декілька років тому. А в поточному році, після оголошення програми "Велике будівництво", роботи на цих об’єктах фінансувалися виключно з місцевих бюджетів.







