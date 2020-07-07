У США можуть заборонити TikTok — держсекретар Помпео

Держсекретар США Майк Помпео сказав в понеділок, що США "безумовно розглядають" можливість ввести заборону на застосування китайських соцмереж, включаючи TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

"Я не хочу випереджати президента (Дональда Трампа), але це те, що ми розглядаємо", - сказав Помпео в інтерв'ю Fox News.

Американські законодавці раніше висловлювали побоювання з приводу того, як TikTok обробляє дані користувачів. Зокрема, їх турбують китайські закони, які зобов'язують місцеві компанії співпрацювати з розвідувальними службами КНР.

Додаток, недоступний в Китаї, але базується в КНР (компанія ByteDance), намагається уникати згадок про своїх китайських коренях, апелюючи до глобальної аудиторії.

Ремарки Помпео стали продовженням протистояння найбільших світових економік, що почався з торговельної війни майже два роки тому і посилилася діями китайської влади в Гонконзі і спалахом коронавируса.

Через конфлікт на індійсько-китайському кордоні Нью-Делі раніше заборонив TikTok, а разом з ним ще 58 китайських програм.

Нагадуємо:

Нещодавно адміністрація кіберпростору Китаю оштрафувала за "відхід від цінностей соціалізму" відеосервіс Xigua від ByteDance - компанії, яка створила платформу TikTok.

Виручка компанії ByteDance, оператора відеододатку TikTok, в січні-березні становила близько 40 мільярдів юанів (5,64 мільярда доларів).