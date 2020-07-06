Смолій: Я запитав у президента, чи повинен звільнитись, він відповів "так"

Ексголова Національного банку Яків Смолій розкрив деталі спілкування із президентом Володимиром Зеленським напередодні свого звільнення.

Про це він розповів у інтерв’ю lb.ua

"Після засідання Національної ради реформ, 30 червня, в мене була зустріч з президентом. Під час цієї розмов я зрозумів, що маю запитати в президента, чи повинен звільнитись. Він відповів "так".

Смолій також спростував інформацію, про те що однієї з ключових причин звільнення була позиція щодо облікової ставки.

"На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це була абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було зі сторони президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, йди, ти мені набрид. Я з контексту зрозумів, що маю звільнитися", - коментує ексголова НБУ.

Смолій підкреслив, що прийняв рішення про звільнення одразу після розмови із Зеленським, щоб Рада змогла обрати нового голову до канікул.

"...Ми абсолютно виважено обговорили з президентом, як і коли повинен відбуватися процес звільнення голови центрального банку, весь процес переходу, адже це важливо. Я запитав: "Коли ви хочете це зробити? На цій сесії ВР чи восени?".

Президент сказав, що на цій. Залишалося три робочих дні, наступний тиждень був не сесійний. Важливо, щоб нового голову призначили до того, як Рада піде на канікули (17 липня – ред.), щоб не було великого розриву (між звільненням і призначенням нового очільника НБУ, – ред.) Тому я зобов’язаний сказати всій спільноті, що 30 червня по обіді в нас була розмова з президентом, а 1 липня я подав заяву", - резюмує Смолій.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.