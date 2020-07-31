Зеленський підписав закон, який знижує "зелений" тариф

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Нагадуємо:

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Згодом нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.

Пізніше Скороход відкликала свою постанову.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг може перерахувати "зелені" тарифи на засіданні 1-го серпня.

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Економічна правда