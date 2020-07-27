Нардеп Скороход передумала блокувати закон про "зелені" тарифи

Народний депутат Анна Скороход (депутатська група "Партія "За майбутнє") відкликала свій проект постанови, який блокує ухвалений у другому читанні та в цілому законопроект №3658 про зниження та реструктуризацію "зеленого" тарифу.

Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус на прес-конференції в Києві у понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Геруса, він вже завізував законопроект і направив на підпис спікеру ВР.

Нагадуємо:

Нардепка від "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала у ВР постанову про скасування закону про зниження "зеленого" тарифу.

Відповідно до статті Регламенту ВР, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо прийняття законів спікер парламенту не може підписати відповідні закони і передати їх на підпис президенту.

21 липня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

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