Питання курсу по 30 з НБУ не обговорюється – Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що не обговорює з керівництвом Нацбанку курс 30 гривень за долар та стимулювання інфляції.

Про це він сказав під час робочої поїздки у Полтавську області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монітарної політику", - підкреслив прем'єр, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, наразі і Кабмін, і Нацбанк працюють над збереженням курсової і цінової стабільності.

"Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісії коштів, і не предмет того, що курс повинен бути штучно занижений або завищений. Курс регулюється ринком", - додав він.

Нагадаємо:

Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться, раніше заявив Шмигаль.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

"Інфляції не буде, неконтрольованої емісії не буде, незалежність НБУ буде збережена", - заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. За його словами, так Шевченко відповів на питання нардепів на засіданні комітету.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.

Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості. Про це йдеться у дослідженні, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член Редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко, та професорка KSE Соломія Шпак.