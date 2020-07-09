Інфляція в нашій ситуації повинна бути 8-9% — голова Мінекономіки
Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що інфляція повинна бути трохи вище для нашої економіки", - підкреслив міністр.
"Інфляція в нашій ситуації повинна бути вище, може 8%, може 9%. Це здорова інфляція, яка дозволить підприємствам рости", - додав він.
За його словами, "ревальвація гривні - вб'є всі підприємства".
"Інші країни намагаються трохи девальвувати свої валюти", - сказав міністр.
Нагадаємо:
Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.
У травні 2020 року споживчі ціни порівняно з квітнем виросли на 0,3%, у річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.
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