Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ

Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не обговорюємо емісію гривні, тим більше, в якому розмірі. НБУ - незалежний орган.

Ми це сьогодні ще раз проговорили, ще раз запевнили Єврокомісію в тому, що НБУ залишиться незалежним, виконує свою стратегію", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

"Інфляції не буде, неконтрольованої емісії не буде, незалежність НБУ буде збережена", - заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. За його словами, так Шевченко відповів на питання нардепів на засіданні комітету.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.

Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості. Про це йдеться у дослідженні, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член Редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко, та професорка KSE Соломія Шпак.