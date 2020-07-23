Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ
Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми не обговорюємо емісію гривні, тим більше, в якому розмірі. НБУ - незалежний орган.
Ми це сьогодні ще раз проговорили, ще раз запевнили Єврокомісію в тому, що НБУ залишиться незалежним, виконує свою стратегію", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
"Інфляції не буде, неконтрольованої емісії не буде, незалежність НБУ буде збережена", - заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. За його словами, так Шевченко відповів на питання нардепів на засіданні комітету.
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Президент Володимир Зеленський вважає, що через курс гривні українські підприємства "недоотримали мільйони і закрилися", за його словами, всі підприємці "прекрасно розуміють" ситуацію навколо глави НБУ.
Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі оптимальний рівень інфляції має бути не нижче 8-9%.
Заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості. Про це йдеться у дослідженні, яке провели професор Каліфорнійського університету в Берклі, член Редколегії VoxUkraine Юрій Городніченко, та професорка KSE Соломія Шпак.
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