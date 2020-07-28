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Закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському

Вівторок, 28 липня 2020, 09:56
 

28 липня голова парламенту Дмитро Разумков підписав і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському закон 2285-д, який легалізує гральний бізнес в Україні.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Раніше Разумков відмовив нардепам виправити 21 липня закон про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до накладення вето президентом гральний бізнес легалізований не буде.

Нагадуємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Закон не зможе набрати чинності через дві взаємовиключні правкиВ одній нормі йдеться про спеціальну комісію, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій - що орган-регулятор визначає Кабмін (тобто це може бути податкова, або Мінфін).

Президент може накласти вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу. 

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда

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