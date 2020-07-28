Закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис Зеленському

28 липня голова парламенту Дмитро Разумков підписав і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському закон 2285-д, який легалізує гральний бізнес в Україні.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Раніше Разумков відмовив нардепам виправити 21 липня закон про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до накладення вето президентом гральний бізнес легалізований не буде.

Нагадуємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Закон не зможе набрати чинності через дві взаємовиключні правки. В одній нормі йдеться про спеціальну комісію, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій - що орган-регулятор визначає Кабмін (тобто це може бути податкова, або Мінфін).

Президент може накласти вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда