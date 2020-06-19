Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України у першому кварталі
Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) ВВП зменшився на 0,7%
Номінальний ВВП становив 845,8 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 20203 грн.
Нагадуємо:
Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.
Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.
Економічна правда
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