Всі розділи
Укр / Рус

Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України у першому кварталі

П'ятниця, 19 червня 2020, 16:19
 

Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) ВВП зменшився на 0,7%

 
Держстат

Номінальний ВВП становив 845,8 млрд.грн, а ВВП у розрахунку на одну особу – 20203 грн.

Нагадуємо:

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ВВП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Петрашко прогнозує зростання економіки у 4 кварталі 2020 року 16 червня 2020, 16:02
Кабмін допускає падіння ВВП України у 2020 році до 8% — програма дій уряду 15 червня 2020, 14:48
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України 10 червня 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!