НБУ може погіршити прогноз падіння ВВП на 2020 рік мінімум до 6% - банкіри

Нацбанк може погіршити прогноз падіння ВВП України на 2020 рік у липні мінімум до 6% із 5% у квітневому прогнозі.

Про це розповіли опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Ми очікуємо незначного погіршення прогнозу динаміки ВВП у порівнянні з квітневим, враховуючи дані за перший квартал (-1,3%, прогноз НБУ - 0,5%) і динаміку показників ділової активності в другому", - зазначив головний менеджер з макроекономічного аналізу департаменту казначейства Райффайзен банку Аваль Сергій Колодій.

Він нагадав, що Мінекономіки оцінює падіння ВВП за п'ять місяців поточного року в 5,9%.

За оцінками експерта, прогноз динаміки реального ВВП НБУ погіршиться з поточних 5% до значення в інтервалі 6-7%.

"Ми очікуємо двозначне зниження реального ВВП у другому кварталі і поступове зниження темпів падіння в наступних, в результаті чого річне падіння реального ВВП, за прогнозом РБА (Райффайзен банку Аваль ІФ), складе 6,3%", - додав Колодій.

"Інфляція за третій квартал також може бути трохи нижчою за прогнозовану (5,3%), але в четвертому кварталі очікується її прискорення. Тому НБУ може переглянути прогноз середньорічної інфляції (4,3%) в бік зниження, залишивши при цьому без значних змін прогноз інфляції на кінець року (6%)", - вважає експерт.

Водночас начальник відділу по роботі з інвесторами банку "Кредит Дніпро" Андрій Приходько вважає, що НБУ погіршить свій прогноз динаміки ВВП слідом за МВФ, який очікує падіння на 8,2%.

"Слабкі темпи відновлення економіки в Європі, на Близькому Сході і в СНД - традиційних ринках збуту української експортної продукції - є зовнішнім фактором падіння реального сектора економіки України.

У той же час можливості задіяти внутрішні джерела зростання обмежені, так як приватний сектор все ще займає вичікувальну позицію і не поспішає збільшувати інвестиції на тлі стагнації внутрішнього попиту", - пояснив банкір.

У свою чергу CFO Укрексімбанку Сергій Єрмаков заявив, що макропрогноз НБУ в липні істотно не зміниться, разом з тим у разі повільного відновлення економіки можлива корекція в бік незначного посилення темпів падіння ВВП.

Нагадаємо:

У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.

Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.