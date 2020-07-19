Новини вихідних: перший аукціон на видобуток бурштину, зрив реформи митниці, розкрадання на будівництві Подільського мосту
Про стадіон "Чорноморець". Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.
Про скасування рейсів SkyUp. Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю.
Про розкрадання на будівництві Подільського мосту. Поліцейські провели обшуки у фігурантів провадження про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту.
Про перший аукціон на видобуток бурштину. Завершились відкриті електронні торги по двох ділянках бурштину у Рівненській області. Вартість лотів, порівняно зі стартовою ціною, зросла у 37 та у 90 разів відповідно.
Про зрив реформи митниці. Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на звинувачення народного депутата Данила Гетманцева у зриві реформи митниці.
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