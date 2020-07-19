Новини вихідних: перший аукціон на видобуток бурштину, зрив реформи митниці, розкрадання на будівництві Подільського мосту

Про стадіон "Чорноморець". Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Про скасування рейсів SkyUp. Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю.

Про розкрадання на будівництві Подільського мосту. Поліцейські провели обшуки у фігурантів провадження про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту.

Про перший аукціон на видобуток бурштину. Завершились відкриті електронні торги по двох ділянках бурштину у Рівненській області. Вартість лотів, порівняно зі стартовою ціною, зросла у 37 та у 90 разів відповідно.

Про зрив реформи митниці. Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на звинувачення народного депутата Данила Гетманцева у зриві реформи митниці.

Ви хочете знати більше?

Як написати бізнес-план: приклад структури

ЕП продовжує записувати найцікавіше з вебінарів для малого та середнього бізнесу від "Дія.Бізнес", Единбурзької бізнес-школи та House of Knowledge.