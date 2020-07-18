Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла у 90 разів – Держгеонадр

17 липня завершились відкриті електронні торги по двох ділянках бурштину у Рівненській області - вартість лотів, порівняно зі стартовою ціною, зросла у 37 та у 90 разів відповідно.

Про це повідомляє прес-служба Держгеонадр у Facebook.

Зокрема, ціна на ділянку "Західна друга" зросла у 37 разів - до 12,6 млн грн, ціна на ділянку "Західна перша" - зросла у 90 разів (до 29 млн грн).

"Обидві площі були номіновані на аукціон надрокористувачами, але за результатами конкурентних змагань перемогли не ті компанії, які їх номінували.

У Службі переконані, що саме завдяки можливості чесно змагатись за ліцензію на видобування корисної копалини, результати аукціонів неможливо передбачити, тож і переможцем не обов’язково стає той, хто пропонує ділянку на торги", - йдеться у повідомленні.

"Відкриті електронні аукціони дають змогу створити умови для чесної конкурентної боротьби і ми бачимо позитивну реакцію ринку: на аукціони приходять компанії, які готові купувати спецдозволи за ринковою ціною і вкладати кошти в українське видобування.

У ході торгів вартість ліцензій зростає у десятки, сотні і тисячі разів, а це - прямі надходження до держбюджету", - заявив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

У Держгеонадр додали, що 17 липня у службі завершились четверті е-аукціони з продажу спецдозволів на сім ділянок надр. Інвесторам запропонували об‘єкти із покладами металічних і неметалічних корисних копалин, бурштину і підземних вод. Загальна вартість проданих ліцензій сягнула 98,3 млн грн.

Нагадаємо:

Верховна Рада 19 грудня 2019 року підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2240 про врегулювання видобутку бурштину. Він, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність за незаконний видобуток та вводить єдиний дозвіл на розвідку.