Розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві: пройшло 17 обшуків

Поліцейські провели обшуки у фігурантів провадження про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва столичного Подільського мосту.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

За попередніми даними, сума завданих збитків може сягати понад 80 млн грн. Наразі тривають необхідні слідчі дії, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину.

Зазначається, що слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали досудове розслідування у травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України.

Дослівно: "Встановлено, що службові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості робіт під час будівництва столичного Подільського мосту.

Поліцейські з’ясували, що протягом 2019-2020 років фігуранти уклали угоди з 6 фірмами на загальну суму понад 4 мільярди гривень. Кошти були перераховані субпідрядним організаціям, однак роботи фактично не проводилися. А частину цих коштів виведено в тіньовий обіг".

Деталі: Увечері 17 липня в рамках проведення досудового розслідування у ймовірного організатора та виконавців схеми розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва Подільського мосту в Києві провели 17 санкціонованих обшуків.

Слідчі дії проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, яка може підтверджувати причетність фігурантів до вчинення злочину. Речові докази будуть направленні на проведення відповідних експертиз.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Довідка: Подільский міст — мостовий перехід, що споруджується в Києві через річку Дніпро та має з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Розпочате 1993 року (фактично 2003) будівництво мостового переходу неодноразово зупинялося через брак фінансування, відповідно дата відкриття багаторазово відкладалася.

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