Голова Мінфіну відреагував на звинувачення Гетманцева у зриві реформи митниці

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці - "це реформа митниці в дії", а Мінфін буде продовжувати курс на боротьбу зі "скрутками" і "схемами".

Про це йдеться у коментарі, наданому ЕП.

"Затримання правоохоронцяит співробітників Одеської митниці - це реформа митниці в дії. Це виконання задекларованої президентом України Володимиром Зеленським "нульової" толерантності до корупції. Такі затримання були, є і будуть. Міністерство фінансів - партнер правоохоронців. Ми надаватимемо повне і всебічне сприяння у розслідуванні. Далі - рішення за судом", - зазначив Марченко.

"Якщо ми хочемо очищення одного з найбільш корумпованих за роки незалежності органів держави - ми маємо бути готовими до колосального спротиву. Адже лише за кілька місяців роботи ми вичистили близько 70% податкових "скруток" - орієнтовно 2,5 - 3,5 млрд грн додаткових надходжень ПДВ щомісяця - і це тільки початок ліквідації махінацій з податками", - розповів міністр.

За його словами, податкова ефективність з ПДВ вперше за півтора роки зросла з 2,65% у квітні цього року до 3,5% у червні.

"Це 9,1 млрд грн додаткових надходжень у порівнянні з минулим роком. Ми не плануємо збавляти тем і будемо продовжувати курс на боротьбу зі "скрутками" і схемами". Толерувати корупцію ніхто не буде", - додав голова Мінфіну.

Нагадаємо:

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

"Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефьодова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася", - підкреслив нардеп.

Він, зокрема, зазначив, що 16 липня у рамках кримінальних проваджень Нацполіція спільно з ДБР та Офісом Генпрокурора задокументувала злочинну діяльність співробітників Одеської митниці, яка полягала в одержанні неправомірної вигоди від імпортерів за безперешкодне митне оформлення (ч. 3 ст. 368 КК України).

Гетманцев повідомив, що були затримані керівник митного посту "Кучурган" Одеської митниці Олексій Осипчук, заступник начальника відділу митного оформлення №3 митного посту "Одеса" Віктор Залепа та керівник митного посту "Одеса" Володимир Лиманський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що червневі надходження до держбюджету стали на 5,5% більше, ніж очікувалось, за його словами це означає, що почалася ефективна боротьба зі схемами на митниці.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

24 квітня уряд звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова. Раніше в той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної служби.

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільника митниці - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

20 травня Зеленський заявив, що Нефьодов - професійна людина, але цього замало у боротьбі з хабарями та контрабандою на митниці.

Економічна правда