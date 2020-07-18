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SkyUp відклала відновлення польотів до 9 країн та скасувала частину рейсів

Субота, 18 липня 2020, 17:27
 

Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:

  • Київ — Майорка — Київ
  • Київ — Тенеріфе — Київ
  • Київ — Ламеція-Терме — Київ, також рейси з регіонів
  • Київ — Корфу — Київ
  • Київ — Закінтос — Київ
  • Київ — Катанія — Київ
  • Київ — Ріміні — Київ, також рейси з регіонів
  • Одеса — Єреван — Одеса
  • Львів — Батумі — Львів
  • Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя
  • Одеса — Батумі — Одеса
  • Львів — Іракліон — Львів
  • Одеса — Іракліон — Одеса
  • Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя
  • Запоріжжя — Прага — Запоріжжя
  • Київ — Піза — Київ
  • Київ — Барі — Київ
  • Львів — Париж (Бове) — Львів
  • Харків — Париж (Бове) — Харків
  • Одеса — Тбілісі — Одеса
  • Харків — Тбілісі — Харків
  • Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя

Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів - Неаполь - Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.

"Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.

Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме - до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва", - додали у компанії.

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skyup авіа

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