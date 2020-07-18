SkyUp відклала відновлення польотів до 9 країн та скасувала частину рейсів
Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:
- Київ — Майорка — Київ
- Київ — Тенеріфе — Київ
- Київ — Ламеція-Терме — Київ, також рейси з регіонів
- Київ — Корфу — Київ
- Київ — Закінтос — Київ
- Київ — Катанія — Київ
- Київ — Ріміні — Київ, також рейси з регіонів
- Одеса — Єреван — Одеса
- Львів — Батумі — Львів
- Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя
- Одеса — Батумі — Одеса
- Львів — Іракліон — Львів
- Одеса — Іракліон — Одеса
- Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя
- Запоріжжя — Прага — Запоріжжя
- Київ — Піза — Київ
- Київ — Барі — Київ
- Львів — Париж (Бове) — Львів
- Харків — Париж (Бове) — Харків
- Одеса — Тбілісі — Одеса
- Харків — Тбілісі — Харків
- Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя
Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.
Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів - Неаполь - Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.
"Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.
Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме - до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва", - додали у компанії.
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