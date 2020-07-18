SkyUp відклала відновлення польотів до 9 країн та скасувала частину рейсів

Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми - частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:

Київ — Майорка — Київ

Київ — Тенеріфе — Київ

Київ — Ламеція-Терме — Київ, також рейси з регіонів

Київ — Корфу — Київ

Київ — Закінтос — Київ

Київ — Катанія — Київ

Київ — Ріміні — Київ, також рейси з регіонів

Одеса — Єреван — Одеса

Львів — Батумі — Львів

Запоріжжя — Батумі — Запоріжжя

Одеса — Батумі — Одеса

Львів — Іракліон — Львів

Одеса — Іракліон — Одеса

Запоріжжя — Іракліон — Запоріжжя

Запоріжжя — Прага — Запоріжжя

Київ — Піза — Київ

Київ — Барі — Київ

Львів — Париж (Бове) — Львів

Харків — Париж (Бове) — Харків

Одеса — Тбілісі — Одеса

Харків — Тбілісі — Харків

Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя

Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів - Неаполь - Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.

"Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.

Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме - до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва", - додали у компанії.