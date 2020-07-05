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Шмигаль заявив, що почалася ефективна боротьба зі схемами на митниці

Неділя, 5 липня 2020, 12:52
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що червневі надходження до держбюджету стали на 5,5% більше, ніж очікувалось, за його словами це означає, що почалася ефективна боротьба зі схемами на митниці.

Про це в суботу, 4 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Прем'єр процитував міністра фінансів Сергія Марченка, який назвав великі надходження з боку податкових органів за червень результатом боротьби з тіньовими схемами та скрутками.

"Обіцяю, це тільки початок. Ми будемо і надалі знищувати тіньові схеми і в податковій, і на митниці", - резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

Згідно з оперативними даними Держказначейства у червні надходження загального фонду держбюджету склали 112,7 млрд грн, при плані 107 млрд грн. Це також на 41,2 млрд грн більше, аніж в червні-2019 року.

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митниця Шмигаль

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