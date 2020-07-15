У Раду внесли кандидата на посаду голови АМКУ

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови від 15 липня про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціатор проєкту постанови - голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України", - йдеться у проєкті постанови.

Також Наталуха зареєстрував проєкт постанови про звіт АМКУ за 2019 рік.

"Верховна Рада України постановляє: Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік взяти до відома", - йдеться у проєкті постанови.

"Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Д.Разумкова від 13 березня 2020 року до вхід. № 62279 від 13.03.2020 Комітет економічного розвитку на засіданні 13 липня 2020 року в режимі відеоконференції розглянув Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути його і взяти до відома", - йдеться у поданні.

Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Раніше Терентьєв написав заяву спікера Верховної Ради Дмитру Разумкова про відкликання своєї заяви про відставку. Проте голова ВР заявив, що вона не є дійсною.

Раніше головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що в середу, 1 липня, президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив голову Терентьєва написати заяву про відставку через накладений на тютюнового монополіста компанію "Тедіс" штраф у 6,5 млрд грн.

6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уровноважена Ольга Піщанська.

Піщанська з 2004 по 2015 роки працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах на посадах: начальника відділу зовнішнього проектування; менеджера по закупівлі послуг і менеджера по забезпеченню стратегічних та інвестиційних проектів.

Як пишуть Наші Гроші, вона очолювала закупівельний напрямок у "АрселорМіттал" у той же період, коли ексголова АМКУ Юрій Терентьєв був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

Також у її декларації вказано, що вона володіє цінними паперами АрселорМіттал Кривий Ріг.

З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів "Метінвест Холдинг" Ахметова-Новинського.

Також вона володіє ТОВ "Закупівельні рішення", має долю в ТОВ "СТЕМ Інжиніринг" (45%) та контрольний пакет акцій "Промпроектсервіс" (94%).

Економічна правда