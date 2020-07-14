Новини 14 липня: гральний бізнес, імпорт товарів, "скрутки" ПДВ

Про гральний бізнес. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення ВР про ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу.

Верховна Рада на засіданні 17 липня розгляне 2 проєкти постанов про скасування прийнятого законопроєкту про легалізацію грального бізнесу.

Про імпорт товарів. Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.

Про "скрутки" ПДВ. Державна податкова служба оцінює обсяги "скрученого" податку на додану вартість у 40 мільярдів гривень на рік.

Про віцепрем’єра з промполітики. Прем'єр Денис Шмигаль повторно подав до ВР подання про призначення Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про зарплати чиновників. У НБУ наполягають на скасуваннні запровадженого на період карантину обмеження зарплат у держсекторі та держкомпаніях у 47 тисяч гривень.

Про Spotify. Музичний стрімінговий сервіс Spotify оновив умови користувацької угоди, які почнуть діяти з 15 липня 2020 року, додавши до переліку країн присутності Україну та країни СНД.

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Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про легалізацію грального бізнесу. Що саме змінюється, коли запрацюють казино, лотереї, букмекери, гральні автомати, та що отримає бюджет.