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Україна різко наростила імпорт товарів

Вівторок, 14 липня 2020, 10:40
 

Обсяг оподаткованого імпорту в Україну в червні зріс на 20% в порівнянні з показниками травня.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки на своїй сторінці у Telegram.

"Завершення жорсткої фази карантину дало поштовх для відновлення економічної активності - що, зокрема, змінило тренд щодо постачання імпорту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Якщо в квітні-2020 обсяг оподаткованого імпорту в Україну впав на 26% (порівняно з березнем 2020 року), в травні - ще на 4%, то в червні імпорт почав відновлюватись - і  порівняно з попереднім місяцем зріс на 20% (з 81 до 97 млрд грн). 

Відповідно,  надходження від митниці у червні порівняно з травнем теж зросли на 4 млрд грн (з  23,31 до 27,45 млрд грн).

Порівняно з травнем-2020, імпорт нафтопродуктів (падіння якого було одним з найбільших) зріс на 1,5%. Імпорт реакторів та засобів наземного транспорту - на 16% та 19% відповідно.

Не дивлячись на таке зростання, загальний обсяг оподатковуваного імпорту залишається ще "позаду" показників 2019 року: 97,2 млрд грн у червні 2020 проти 104,6 млрд грн у червні-2019.  

Зокрема, імпорт нафтопродуктів ще й досі менший за показники червня-2019 на  8,7 млрд грн, або на 40%. Також глибоким залишається рівень падіння імпорту реакторів, котлів, (на 1,4 млрд грн/10%), засобів наземного транспорту (на 0,7 млрд грн/на 7%).

"Але хоча загальний обсяг оподатковуваного імпорту ще є нижчим за торічні показники, обсяг митних надходжень від імпорту вперше з початку року є фактично тотожним показникам минулого року: 27,45 млрд грн у червні-2020 проти 27,63 млрд грн у червні-2019 (у доларах США минулого року вони становили 1,043 млрд, а цього року - 1,028 млрд)", - вказують аналітики.

Економічна правда

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