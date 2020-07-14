Стало відомо, коли сервіс Spotify офіційно почне роботу в Україні
Музичний стрімінговий сервіс Spotify офіційно запуститься в Україні з 15 липня 2020 року - сервіс оновив умови користувацької угоди, додавши до переліку країн присутності Україну та країни СНД.
Про це повідомив у Twitter користувач під ніком S ΞRG-1Y ⁶-⁶.
Зазначимо, що на офіційній сторінці Spotify опубліковані умови користування сервісу, які набувають чинності з 15 липня 2020 року.
"Додаток Spotify все ще недоступний для завантаження для українських користувачів в офіційних магазинах Apple і Google, але незабаром це має змінитися", - пише ITC.
Як зазначає видання, українці вже використовують Spotify, успішно обходячи регіональні обмеження за допомогою VPN і підписок в країнах присутності сервісу.
"Офіційний запуск зробить його доступним ширшому колу користувачів. Подробиць про українські ціни поки немає. Анонс повинен відбутися 15 липня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У січні 2020 року повідомлялось, що стало можливо зайти напряму в веб-версію музичної стрімінгового сервісу Spotify, раніше плеєр працював в Україні тільки через VPN.
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