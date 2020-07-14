Арахамія: На посаду глави НБУ претендує нардеп від "Слуги народу"

На посаду голови Нацбанку розглядають кандидатуру одного з нардепів із фракції "Слуга народу".

Про це після засідання Ради у вівторок заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це може бути народний депутат", - зазначив Арахамія.

При цьому, він відмовився відповісти на запитання, чи є претендент на посаду голови НБУ членом профільного комітету парламенту, але сказав, що йдеться не про Данила Гетманцева - голову фінансового комітету ВР.

За його словами, у разі ухвалення рішення про призначення колеги по фракції на посаду керівника НБУ "Слуга народу" підтримає такий крок.

"Якщо це буде, наприклад, депутат нашої фракції, то думаю, що обговорення зайве, й усі підтримають, як завжди", - додав Арахамія.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Президент України Володимир Зеленський відвідав засідання парламентської фракції "Слуга народу" в понеділок, 13 липня.

Нардеп Олександр Качура розповів, що президент з прем'єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем'єра ОПК.

За словами депутата, з кандидатурою на посаду голови НБУ вони визначаться в середу, оскільки є кілька кандидатів. Фракція повинна ухвалити рішення до кінця тижня.

Нардепка Євгенія Кравчук повідомила, що кандидатура на пост голови НБУ наразі "фіналізується".