Новий голова НБУ не зможе керувати "в ручному режимі" - Рожкова

Система колегіального ухвалення рішень в Національному банку не дозволить окремим персоналіям керувати регулятором у ручному режимі.

Про це заявила в.о. голови правління НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Не можна взяти й поставити роботу НБУ на паузу - занадто багато від НБУ залежить (...) Сподіваюся, новий голова захоче зберегти нашу команду, враховуючи, що ми маємо чинні контракти й безліч реформ за різними напрямами, які в процесі реалізації", - сказала вона.

Рожкова також зазначила, що не можна переоцінювати роль однієї людини в НБУ, навіть якщо це керівник.

"Нацбанк уже не той, що був років шість тому. Сьогодні система колегіального ухвалення рішень в НБУ така міцна, що окремі персоналії вже не зможуть керувати центральним банком у ручному режимі. Це просто неможливо", - наголосила в.о. голови правління.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.