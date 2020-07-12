Новини вихідних: збільшення цін на електроенергію та рекордний імпорт газу з ЄС

Про комуналку. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Про кредити. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перетнула позначку у 8 млрд.

Про Міненерго. Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення постачання українського вугілля на "Центренерго".

Про чиновників. Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Про газ. Імпорт газу з ЄС досяг 70 млн м3 добу, що є рекордом з 2014 року, коли ще проводився імпорт з РФ.

Про нафту. Члени ОПЕК і ОПЕК + ідею поступово нарощувати нафтовидобуток в серпні.