Імпорт газу з ЄС побив рекорд 2014 року по обсягу за добу

Імпорт газу з ЄС досяг 70 млн м3 добу, що є рекордом з 2014 року, коли ще проводився імпорт з РФ.

Про це в Facebook написав генеральний директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Таке значне зростання можливостей для імпорту стало можливим завдяки створенню віртуальних точок на кордонах з Польщею та Угорщиною, а також запуску віртуального реверсу.

Ще в минулому році максимальна потужність по імпорту не перевищувала 66 млн м3 на добу і була обмежена існуючою інфраструктурою. Зараз же з віртуальним реверсом імпорт може досягати 170 млн м3 на добу", - заявив Макогон.

За його словами, велика частина імпорту йде на сезонну закачування в ПСГ.

"Впровадження загальноєвропейських правил роботи на кордоні це важливий елемент інтеграції України в загальноєвропейський ринок газу. А вільний імпорт - гарантія справедливих цін для українських споживачів", - резюмував директор ГТС.