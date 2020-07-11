З серпня тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Про це повідомляється у прес-релізі, передає "Інтерфакс-Україна"

Відповідне рішення комісія прийняла з метою забезпечити наявність коштів у компанії для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 рази – до 327,97 грн/МВт-год, а початкове пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.

"Можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить знизити єдиномементне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України і "зеленими" меморандумом", - йдеться в прес-релізі.

Нагадуємо:

"Укренерго" планував залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку EUR128 млн дол, у Європейського інвестиційного банку – EUR92 млн.

Зокрема, кошти ЄІБ були заощаджені за результатами реалізації проектів будівництва ПЛ 750 кВ "РАЕС – Київська" та ПЛ 750 кВ "ЗАЕС – Каховська".

На погашення боргів перед зеленої генерацією також будуть спрямовані кошти, отримані від продажу міждержавних перетинів у розмірі 1,4 млрд грн, що стане можливим після прийняття розглянутого у Верховній Раді відповідного законопроекту.

Також погашення боргів планується за рахунок введення акцизу на електроенергію для виробників ресурсу з ВДЕ на рівні мінімум 3,2%, що принесе понад 1,5 млрд грн на рік.