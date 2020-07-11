Міненергетики примирило вугледобувні підприємства та "Центренерго"

Міністерство енергетики України завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств і ПАТ "Центренерго", в результаті чого був укладений контракт про відновлення поставок українського вугілля на "Центренерго".

Про це повідомляється у прес-релізі.

"Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль для відновлення робити українськими шахтарями. Подальші зусилля міністерства будуть спрямовані на доопрацювання нинішньої моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, зокрема для вітчизняних гірників", – заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Зазначається, що для відновлення роботи державних і приватних шахт, а також своєчасного розрахунку за вугілля з боку "Центренерго" були залучені державні банки "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Сторони досягли попередніх домовленостей про відкриття кредитної лінії для "Центренерго".

"Так, отримання кредитних коштів дасть змогу "Центренерго" розширити закупівлі вітчизняного вугілля. Відповідно, шахти відновлять видобуток, а гірники зможуть повернутися до роботи", - говориться у прес-релізі.

У відомстві додали, що гарантії відновлення роботи держшахтами були отримані від вуглевидобувних підприємств.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, 17 червня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля в тепловій генерації.

30 червня під будівлею Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представників шахт Львівсько-Волинського басейну"