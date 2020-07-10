Новий голова НБУ повинен продовжувати політику Смолія - МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає ефективною політику поточного керівництва Національного банку і вважає, що наступнику Якова Смолія на посаді голови центробанку важливо продовжувати її.

Про це заявив офіційний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв'ю Liga.net.

"Те, що керівництво НБУ відверто говорить про політичний тиск, має хвилювати всіх. Центробанк повинен бути впевнений, що політичний естеблішмент захищатиме його незалежність та її будуть поважати і по букві, і по духу закону", - сказав він.

На питання про те, чи консультується з Фондом президент Володимир Зеленський щодо кандидатів на позицію нового голови НБУ Люнгман зазначив, що МВФ "не бере участі в призначенні вищих посадових осіб в державі".

"Ми працюємо з інституціями та концентруємося на розробці політики і проведенні реформ", - уточнив представник МВФ.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.