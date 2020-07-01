Новини 1 липня: залишки на рахунку уряду, ринок газу, "інвестняні"

Про залишки на рахунках. Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня 2020 року становили 75,7 мільярда гривень, що є рекордним показником за всю історію

Про "інвестнянь". Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради законопроєкт "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями".

Про монополію "Укрспирту". 1 липня скасовується державна монополія на виробництво спирту

Про ринок газу. Кабмін продовжив до серпня спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною (ПСО). Це відкладає запуск ринку газу для населення з 1 липня, що було однією з вимог угоди з МВФ.

Про реєстр будівництва. Кабінет міністр підтримав експериментальний проєкт впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

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Економіка карантину: відвернути глибшу кризу ще можливо

Чи вдалось уряду за два місяці створити систему, яка запобігає новим спалахам після послаблення обмежень, та чи дозволило послаблення карантину розморозити економіку.

Змінити постачальника газу: як змінюється процедура з 1 липня

Відтепер замінити компанію-постачальника газу можна буде в два кроки. Якою буде процедура і що саме змінюється для споживачів?

Економічна правда