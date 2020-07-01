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Залишок коштів у скарбниці уряду досяг рекордного показника

Середа, 1 липня 2020, 11:20
 

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня 2020 року становили 75,7 мільярда гривень, що є рекордним показником за всю історію.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.

Ця сума в 2,3 рази більша показника станом на початок червня, коли залишки коштів на ЄКР становили 32,49 млрд грн.

Рік тому на ЄКР коштів було в 5,8 рази менше - 12,96 млрд грн.

Відзначається, що рекордний показник коштів на ЄКР забезпечили дивіденди Приватбанку в розмірі 24,46 млрд грн і НАК "Нафтогаз України" в розмірі 39,6 млрд грн, які були перераховані в останній тиждень місяця.

Економічна правда

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