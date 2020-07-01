В Україні припинила діяти держмонополія на виробництво спирту

1 липня скасовується державна монополія на виробництво спирту.

Відповідний закон набув чинності 14 грудня 2019 року.

Віднині виробляти спирт етиловий (в тому числі в якості лікарського засобу), спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, зерновий дистилят, біоетанол можуть суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

При цьому в законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпортують спирт тільки державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволять введення в експлуатацію і видачу дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту.

Особи, які придбали майно держпідприємства "Укрспирт", а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір в рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, повинні взяти на себе зобов'язання щодо збереження видів діяльності і не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних в виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Згідно з документом, до 1 січня 2024 року алкогольні напої для реалізації на території України будуть виробляти з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, які мають статус українських товарів в відповідно до Митного кодексу.

При цьому забороняється участь у приватизації, оренді держпідприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаного державою-окупантом згідно із Законом України та/або визнаного державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства, та осіб, які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

Економічна правда